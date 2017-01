Öten maradtak a Google holdraszállós versenyében

Az eredeti tizenhat csapatból öt jutott tovább a Google Lunar X Prize versenyen, melyben egy magánűrhajót kell elsőként a Hold felszínére juttatni, és ott legalább ötszáz métert megtenni vele. A győzelemhez a döntősök egyikének 2017 december 31-ig fel kell bocsátania az űrhajóját.

SpaceL - Az izraeli csapat már 2015 októberében bejelentette, hogy szereztek egy jegyet a Holdra, egy SpaceX Falcon 9 rakétán juttathatják el az eszközüket a világűrbe. A csapat célja, hogy az izraeli fiatalokban érdeklődést keltsen az űrtechnológiák iránt.



Moon Express - Az Egyesült Államok csapata nem is egy, hanem rögtön három felbocsátásra kötött szerződést a Rocket Lab nevű céggel. Céljuk a Hold erőforrásainak jobb kiaknázása, és hogy a Föld körüli pályáján túlnyúljon az megánűripar tevékenysége.

Synergy Moon - Nemzetközi csapat, tizenöt ország részvételével, és az Interorbotal Systems viszi fel a leszállóegységüket. Céljuk, hogy az emberi űrutazás és a személyes műholdak felbocsátása elérhetővé váljon.

TeamIndus - Az indiai csapat az országa által felbocsátásra kerülő Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) mellett kapott helyet egy rakétán.

Hakuto - A japán csapat a TeamIndus által megszerzett helyen osztozkodik, hogy eljuttassák a négykerekű szondájukat a Holdra. Ők a felszínen lévő gödröket akarják alaposabban tanulmányozni.

A döntőbe csak azok a csapatok juthattak be, akik 2016 vége előtt érvényes szerződést kötöttek az űrszondájuk űrbe juttatására. Ehhez a rakétafelbocsátással kapcsolatos szerződést az X Prize Alapítványnak is be kellett mutatni, hogy ellenőrizni tudják az érvényességét.