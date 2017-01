Elképesztő képek érkeztek a Szaturnusz gyűrűiről

A NASA új képeket adott ki a Cassini űrszonda által készített felvételekből. A szonda már eddig is rengeteg értékes képet küldött vissza a Földre, de a Szaturnusz gyűrűről még soha ilyen látványos fotókat nem köszönhettünk neki.

Az új képek olyan közeliek, hogy 550 méteres részletek is megfigyelhetők a gyűrűkön. Valójában a szonda 2004-ben, mikor elérte a bolygót, kicsit még közelebb is került a gyűrűkhöz, de az akkori képek nem sikerültek ilyen jól, mert csak a gyűrűk hátulról megvilágított oldala látszott, és a kutatók rövid expozíciós időt állítottak be, hogy ne mosódjanak el a képek a szonda akkori nagyobb sebessége miatt.

Megdöbbentett, hogy milyen mérhetetlenül jobbak a részletek ezeken az új képeken

– mondta Carolyn Porco, a Cassini képeit készítő csapat vezetője, aki a 13 évvel ezelőtti felvételeket és felügyelte.

4 Galéria: A Cassini képei a Szaturnusz gyűrűjéről Fotó: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

A Cassini 1997-ben indult és 2004-ben állt bolygó körüli pályára. Leszállóegysége, a Huygens pedig 2005-ben végrehajtotta a történelem első landolását a Külső Naprendszerben, a bolygó Titán nevű holdján. A szonda a küldetése utolsó előtti, múlt novembertől idén áprilisig tartó fázisában 20 körön át vizsgálja közelebbről a gyűrűrendszert. Az utolsó szakaszban a gyűrűk és a bolygó között fog keringeni.

A legutóbbi látványos képeket a Cassini a Szaturnusz Tethys nevű holdjáról küldte, amely pont úgy néz ki, mint a Csillagok háborúja Halálcsillaga.