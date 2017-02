Tudja, mitől tépnek be a gyűrűsfarkú makik?

15 évvel ezelőtt írtuk meg, hogy egy dél-floridai állatkertben arra figyeltek fel a látogatók, hogy a lemúrok rájöttek: a környezetükben élő ezerlábúak mérge tudatmódosító hatású. A lemúrok (azaz gyűrűsfarkú makik) meg rákaptak erre az extasyhoz hasonló anyagra.

A hallucinogén anyagot termelő anadenobolus monilicornis, a körülbelül tízezer ismert ezerlábú faj egyike (nem összetévesztendő a százlábúval!), vélhetően Dél-Afrikából vagy a Karib-szigetekről származó gyümölcsösládákban érkeztek Amerikába. Könnyen megkülönböztethetőek a helyi ezerlábúaktól, mivel kétszer olyan hosszúak és sárga-vörös színűek.

Az ezerlábú mérgét egyébként a környékükön élő állatok természetes rovarriasztóként alkalmazzák (a szőrükre illetve a tollukra dörgölik), és nemcsak Floridában, hanem Madagaszkáron is, ahol a BBC egyik természetfilmjéhez kapták le a lemúrokat, ahogy lelkesen dörzsölik a szőrükbe az egyébként cianidot is tartalmazó folyadékot, amit az ezerlábúak kettéharapásával nyernek. A makik a váladék benyalásával szépen lassan betépnek, és ahogy azt a videón is látjuk, elég kellemesen érzik magukat.

Nem a maki az egyetlen az állatvilágban, aki rájött a tudatmódosítás mikéntjére: az afrikai csimpánzok a kólafáról szerzik be a koffein- és theobromin adagukat, Egyenlítői Guinea őserdeiben dettó a csimpánzok és a szomszédos gorillák eszik az alchornea floribunda vagy alchornea cordifolia gyökeret, melyek

erős izgalmi állapotot, később halálos depressziót okoznak.

Tehát gyerekek: ne egyetek se ezerlábút, se alchornea floribundát, se alchornea cordifoliát.