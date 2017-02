Cuki ez a delfin, ugye? A kihalás szélén áll

Kihalás előtt áll a világ legkisebb tengeri emlőse, a kaliforniai disznódelfin – írja az MTI. A megőrzésére tett erőfeszítések ellenére is már csak harminc egyed él belőle. Ha nem változik a helyzet, a megmentésére életre hívott nemzetközi bizottság (CIRVA) jelentése szerint 2022-re teljesen eltűnhet.

A Kaliforniai-öböl északi részén végzett ultrahangos elemzések szerint a kaliforniai disznódelfin (Phocoena sinus) egyedszáma az elmúlt években jelentősen visszaesett. 2012-ben még 200-an voltak, 2016 novemberében pedig már csak 30-an. Az állatok a Mexikó északnyugati részén lévő Kaliforniai-öböl egy kis területén élnek.

A hatóságok szerint a vaquitának is nevezett állatok pusztulását elsősorban azok a halászok okozzák, akik hálóikkal illegálisan halásznak egy másik veszélyeztetett állatot, a totaba nevű halat, amelyért Kínában sok pénzt fizetnek.

Az állatfaj megmentésére a szakértők a kormány támogatásával több egyedet a Kaliforniai-öböl egy másik részére akarnak áttelepíteni, hogy ott szaporodjanak. Ezt a tervet néhány állatvédő kockázatosnak tartja, mert az állatok a szállítás során is elpusztulhatnak. Illegális halászat azonban mindig is lesz.

Ha nem mi fogjuk be őket, így is, úgy is elpusztulnának