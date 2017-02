Már az oroszok szerint is áltudomány a homeopátia

Az Orosz Tudományos Akadémia is kimondta: a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján a homeopátia tudományosan megalapozatlan áltudomány. Azt is hozzátették ehhez, hogy a homeopátia elvei és mechanizmusának elméleti magyarázatai ellentmondanak a biológiai, kémiai és fizikai törvényeknek, illetve hiányoznak a hatásosságukat igazoló kísérletek és bizonyítékok.

Az akadémia szerint a homeopátia létezésének kétszáz éve alatt elvégzett megannyi kísérlet sem tudta alátámasztani hatásosságát. A homeopátia tanai, mindenféle tudományos alapot nélkülöző, pusztán dogmatikus kinyilatkoztatások. Az orosz egészségügyi minisztériumtól azt kérik, hogy ne engedjék a homeopátiás szereket használni kórházakban.

Ajánlást is megfogalmaztak, amelyek szerint az orvosoknak informálniuk kell arról betegeiket, hogy a homeopátia hatástalan és a patikák se árusítsák ezeket a szereket együtt a gyógyszerekkel. Az újságíróknak is megfogalmaztak feladatokat: fel kell hívniuk az emberek figyelmét, hogy áltudományról van szó, de még az állami szerveknek is fokozottan kell ügyelni a homeopátiás szerek reklámjaira és információs anyagaikra.

Mindez egyébként különösen érdekes Oroszországban, ahol egészen erős az áltudományok állami támogatása. Elvadult elméleteket valló embereket futtatnak az állami médiában: Irina Jermakova például rendszeresen szerepel az állami tévében, mint biológus szakértő, ő azt vallja, hogy a férfiak hermafrodita amazonoktól származnak. Jermakova egyébként díjat is kapott tavaly októberben "tudományos munkájáért". De Putyin személyes tanácsadója, Mikhail Kovalcsuk is arról tart előadásokat, hogy a nyugati nagyhatalmak olyan emberi alfajt fejlesztenek, amely kevesebbet eszik és csak parancsra szaporodik.

Tudósok és kutatók, akadémiai tagok százai keltek ki ez ellen már többször is az elmúlt években. Nem sok sikerrel - az Orosz Tudományos Akadémia ellenfeleinek sikerült elérni, hogy szinte teljesen tönkretegyék a nagyhírű intézményt. Elvették majdnem az összes vagyonát, letörték a függetlenségét, más intézményekkel próbálták összevonni, és egy újonnan létrehozott állami tudományos ügynökség felügyelete alá helyezték. Ezért van nagy jelentősége, hogy ilyen helyzetben az akadémia még fel tudja emelni szavát az áltudományok ellen.