Fedélzeti kamera vette fel véletlenül a becsapódó meteort

Ritka természeti jelenséget rögzített az amerikai Madison városában szolgáló rendőrök fedélzeti kamerája - írja a CBS News. Helyi idő szerint éjjel 1 óra 30 perckor egy egyetem területén járőröztek a rendőrök, amikor hirtelen nagy fényre lettek figyelmesek a Michigan-tó felett, amit egy zuhanó meteorból jött.



A hirtelen felvillanó fényt Wisconsin és Illinois államokon kívül észlelték a tó túloldalán elhelyezkedő Michigan és Indiana államban is. A meteor hatalmas robajjal érkezett, ami megrázta a környező házakat is.



Egy nyilatkozó meteorológus szerint radarokon jól látható volt a meteor érkezése, de mivel nem találtak egyelőre meteoritokat, nem tudják, hogy a Michigan-tóba zuhant, vagy még azelőtt széthullott, hogy bárhova becsapódhatott volna.





COOL VIDEO: UWPD Officer Volkmann captures last night's meteor on his dash cam. This is near the @UWWaismanCenter on the @UWMadison campus. pic.twitter.com/K8Tv5hvXtZ