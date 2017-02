Cuki madarak életét követeli a klímaváltozás

Egy évvel azután, hogy éhen halt lummák tízezreit sodorta partra a tenger kaliforniától Alaszkáig, egy kutatócsoport a tenger megemelkedett átlaghőmérsékletét azonosította a madarak halálának okaként - írja az AP.

John Piatt, a U.S. Geological Survey biológusa szerint a tenger hőmérsékletének emelkedése a nyugati parttól egészen Kanadáig összezavarta a tenger ökoszisztémáját. Emiatt pusztultak el tömegesen a lummák is, vagyis közvetlenül azért, mert a melegebb vízben kevesebb hal maradt. 2015 decemberében ráadásul az alaszkai térségben a szokásosnak keményebb viharok is voltak, amik még tovább rontották a madarak túlélési esélyeit.

A lummák fő tápláléka a kapelán és a pollachius, amik 2015-re a National Marine Fisheries Service felmérése alapján nagyon megfogyatkoztak a lummák által lakott területeken. Ennek az volt az oka, hogy a halak planktonokkal táplálkoznak, viszont a melegebb vízben ezekből csak a gyengébb, kisebb tápanyaggal rendelkező példányok maradtak meg, így a halakból is kevesebb maradt, vagy egyszerűen szintén csak a kisebb tápértékű példányok maradtak fenn.

A kutatók felmérése alapján Alaszkában 46 ezer, Kaliforniában, Oregonban és Washingtonban pedig még hatezer madár pusztult el. A kutatók szerint ugyanakkor a halott madaraknak csak egy része sodródott ki a partra, így valójában akár 500 ezer, vagy még ennél is több lumma is odaveszhetett.

A kutatók szerint a madarak lassú és fájdalmas halált haltak, ugyanis a táplálék ilyen időben azért is nagyon fontos, hogy ezzel biztosítsák, hogy a testükben olyan zsírréteg legyen, ami ellenállóvá teszi őket a hideg ellen. Zsírréteg hiányában viszont a szervezetük lassan a