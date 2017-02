Száz éven belül emberi települést építenének ki a Marson

Száz éven belül embereket költöztetne a Marsra az Egyesült Arab Emírségek egy Dubajban bemutatott terv szerint. „2117-re elkészül az első emberi település a vörös bolygón" – jelentette be Mohamed bin Rasíd Ál-Maktúm alelnök egy konferencián.

Az öböl menti államok vezetésével indult projekt célja egyelőre viszont megvizsgálni, hogyan tudnák biztosítani az emberek túlélését a Marson. Ebben fontos többek között az energia és a táplálék előállítása.

"Mars 2117" is a seed we are sowing today to reap the fruit of new generations led by a passion for science and advancing human knowledge. pic.twitter.com/IExtnpiO2B

Nem az emírségek az első, amely települések létrehozását tervezi a vörös bolygón. A Mars One elnevezésű holland privát űrutazási programot szervező cég célja, hogy tíz éven belül embereket küldjön a Marsra. A nagy nemzetközi visszhangot kiváltó Mars One tervet 2012-ben indította útjára Bas Lansdorp holland vállalkozó, írja az MTI.

A kezdetben 140 országban 200 ezer ember figyelmét felkeltő projekt keretében 24 felfedezőt akarnak küldeni egy évtizeden belül a Marsra. A költségek egy részét a vállalkozást bemutató televíziós valóságshowból finanszíroznák.

The "Mars 2117" project will develop an Emirati and international team of scientists to push the human exploration of Mars in years to come. pic.twitter.com/5ujxvyC8As