Tanúk vallanak a tévés kamudoktor ellen

A Mosonmagyaróvári Járásbíróságon folytatódik ma Dávid Tamás pere, aki éveken át azzal tévesztette meg a tévénézőket, hogy ő rákkutató professzor, noha csak állatorvosi oklevele volt, az is 1964-ből, és nem tagja sem a Magyar Orvosi Kamarának, sem az Állatorvosi Kamarának.

A kuruzslással vádolt mosonmagyaróvári férfi sokat szerepelt szakértőként különböző tévéműsorokban, tevékenységét az ATV, az Echo Tv és az RTL Klub is publicitással segítette. Ennek köszönhetően öt éven keresztül magánrendelésen fogadott daganatos betegeket, akiket saját maga által kifejlesztett “tumorellenes” teakeverékkel, illetve intravénásan beadott C-vitaminnal “gyógyított”.

A betegek a magas C vitamin tartalmú infúziós oldatot és annak minden tartozékát az egyik budapesti, a vádlott által ajánlott patikában szerezték be. A vádirat kitér arra is, hogy a C-vitamin ampulla beadása akár injekcióban, akár intravénásan invazív beavatkozásnak számít, csak orvos rendelheti el. Dávid Tamás gyakran házhoz is ment és ápolói segítséggel adta be a nagy adag C-vitamint betegeinek, akiket ezen kívül életmód-, étkezési és folyadékbeviteli tanácsokkal is ellátott.

A férfit 35,5 millió forint befizetésére kötelezte a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), mert a teakeverékeiről megalapozatlanul mondta azt, hogy gyógyítja a rákot. Az álonkológust végül a gyógyulásban reménykedő, átvert betegek jelentették fel. A Mosonmagyaróvári Járásbíróságon szerdán a bizonyítási eljárással, tanúk és sértettek meghallgatásával folytatódik Dávid Tamás pere, pénteken pedig várhatóan a perbeszédekre kerül sor, derül ki a Győri Törvényszék tájékoztatójából.