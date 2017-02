Teljesen megváltozik személyiségünk idős korunkra

Nem csak a testünk változik az évek alatt, hanem személyiségünk is nagyot változik, ahogy öregszünk. Az eddigi leghosszabb személyiséggel kapcsolatos kutatásban arra jutottak, hogy annyira mások vagyunk idős korunkban fiatalkori önmagunkhoz képest, hogy akár teljesen más embernek tűnhetünk 14 és 77 évesen.

Az University of Edinburgh egy 1947-es kutatás adatait elemezte, ebben 1208 skót 14 évest vizsgáltak meg tanáraik. A tanároktól akkor azt kérték, hogy hat különböző témában értékeljék a fiatalokat: önbizalom, kitartás, hangulat stabilitása, lelkiismeretesség, eredetiség, versenyszellem. Ezek után az eredményeket összegyúrták egy témakör alá, ez pedig a megbízhatóság volt.

Hat évtizeddel később az egyetem kutatóinak sikerült azonosítani az eredeti kutatás 635 önkéntesét, közülük 174-en egyeztek bele, hogy még egyszer megvizsgálják személyiségüket.

A csoport tagjainak átlagéletkora 76,7 év volt. Arra kérték őket, hogy a fenti témákban értékeljék önmagukat, majd válasszanak egy hozzájuk közel álló személyt, aki ugyanezt teszi, értékeli őket ezek alapján a szempontok alapján. Közben személyiségteszteket is végeztek rajtuk. Most is a megbízhatóságot mérték végső soron, a részeredményekből azt hozták ki, mennyire megbízható lehet az adott önkéntes.

A kutatók ezek után összevetették a hatvan évvel ezelőtti eredményekkel és azt találták, hogy nem sok a hasonlóság. Azt feltételezték, hogy találnak valami állandósságot a 14 és a 77 évesek személyiségében, de a kutatás nem ezt mutatta. Még akkor sem találtak kapcsot a két kutatás között, amikor összetettebb modelleken futtatták át az eredményeket.

Az eredmény meglepte a kutatókat, mert korábbi kutatások azt mutatták, hogy a személyiség stabil a gyerekkor és a középkor, illetve a középkor és az időskor között. Az lehet a magyarázat, hogy egész életünkben apró változásokon megy keresztül a személyiségünk, így ha rövid időszakokat nézünk, kimutatható az állandóság. De egy teljes életet nézve már nem.

Ugyanakkor a kutatók megjegyzik, hogy a minta nagyon kicsi, az önkéntesen társadalmi háttere nem túl változatos, az eredeti, hatvan évvel ezelőtti kutatásban nem kérték az önkéntesen véleményét önmagukról, ahogy azt tették most. Ráadásul a kutatók csak az eredményt nézték, nem azt, hogy mi okozhatta ezeket a változásokat az önkéntesen életében.

A mostan kutatás eredményei hasonlítanak egy 2014-es német kutatáshoz, amikor több mint 23 ezer önkéntest vizsgáltak meg. Akkor arra jutottak, hogy idős korban legalább annyira gyorsan változik a személyiség, mint fiatal korban. A vizsgált csoport negyede drámai változásokon ment át hetvenéves kora felett.