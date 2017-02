Új magok kerültek a világvégi bunkerbe

A világ különböző tájairól származó vetőmagokkal, összesen ötvenezer félével bővült a Spitzbergák Nemzetközi Magbunker – írja az MTI.

A világvége-bunkernek is nevezett magtárat azért hozták létre, hogy egy világméretű katasztrófa esetén is biztosíthassa az élelmiszer-termesztés jövőjét. A tárolót a Jeges-tengeren található Spitzbergák szigetcsoporton alakították ki egy hegyoldalban. 2008-ban nyitották meg. Az Északi-sarktól 1300 kilométerre lévő létesítmény fagyott és lezárt állapotban legalább 200 évet tudna átvészelni, még elektromos üzemzavar esetén is.

A 4,5 millió vetőmag tárolására alkalmas bunkerben a mostani szállítmánnyal együtt már 940 ezer növénymintát őriznek a világ szinte összes országából.

A bunkerből 2015 szeptemberében, a szíriai háború hatására hoztak fel első alkalommal vetőmagot. A polgárháború miatt károkat szenvedett az Aleppo városa melletti magbank, ahol főként a közel-keleti országok számára neveltek és juttatottak terménymagvakat, de a létesítmény már nem volt képes ellátni a feladatát.

A Száraz Területek Agrárkutatási Központja akkor a norvég tárolóban elhelyezett 325 dobozából majdnem 130-at kért vissza, amelyek 116 ezer mintát tartalmaztak. A mostani szállítmány egy részét, több mint 15 ezer mintát is ők küldték.