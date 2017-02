A csirkehús fele nem csirkéből van a Subway szendvicsében

A kanadai CBC News megbízásából DNS-vizsgálatnak vetették alá az ország legnépszerűbb gyorsétterem-láncaiban a csirkehúst tartalmazó termékeket. A vizsgálat arra próbált fényt deríteni, hogy a hús mekkora része van valóban csirkéből, és mennyi a kiegészítő, ilyen-olyan forrásból származó adalékanyag benne. Reálisan nem lehetett 100%-os értékeket várni a vizsgálattól, hiszen a fűszerezés, pácolás, és maga a nyersanyag elkészítése is csökkenti az állati eredetű hús arányát a kész termékben.

A legjobb eredményt a nálunk ismeretlen A&W étteremlánc csirkés szendvicse érte el, 89,4%-kal, ehhez közeli értékeket mutatott a Magyarországon is közismert láncok közül a McDonalds és a Wendys is. Egyetlen gyorsétterem eredménye lógott ki a sorból, de az annyira, hogy kétszer is elvégezték a tesztet a kutatók, mert nem akarták elhinni elsőre az eredményt. 5-5 szelet újabb roston sült csirke, és csirkemellcsík DNS-tesztje után az eredmény újra csak lehangoló volt: előbbiekben 53, utóbbiakban 43% volt csak a valóban csirkéből származó anyag, a maradék nagyrészt szójafehérje volt.

A cég hivatalos közleményben határolódott el az eredményektől, azt mondják, a szigorú belső szabályzatuk szerint legfeljebb 1% szója lehet a csirkehúsos termékeikben. A Subwaynek Magyarországon 14 étterme van, azt természetesen nem tudni, hogy ezeket is érinti-e a kanadaiak által feltárt probléma.

A vizsgálat azt is megmutatta, hogy a gyorséttermi csirkehús agyon van sózva: a sótartalom az ilyen ételekben átlagosan a tízszerese volt egy simán megsütött csirkehús-szeletének.