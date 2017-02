Új szuperbaktérium került fel az Egészségügyi Világszervezet listájára

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) összeállított egy listát, amiben az emberiségre legveszélyesebb szuper-baktériumokat rangsorolják -írja a BBC.

A lista élén a Grammnegatív baktériumok találhatóak, mint például az E. coli, ami vérmérgezést vagy tüdőgyulladást idézhet elő gyengébb kórházi betegeknél.

A listát a nyári G20 világcsúcson is elő fogják venni, ugyanis a szervezet célja, hogy a gazdasági nagyhatalmak kormányai komolyan vegyék a szuper-baktériumok veszélyeit, és támogassák a kutatásokat, amelyek megoldáshoz vezethetnek.



Az Egészségügyi Világszervezet főigazgató-helyettese, Dr Marie-Paule Kieny szerint az antibiotikumnak ellenálló baktériumok száma rohamosan nő, miközben gyakorlatilag nincsenek ellenszerek, amelyek bevethetőek lennének. Azért tartja fontosnak, hogy a kormányok is beszálljanak a harcba, mert ha egyedül a gyógyszeripartól várják a megoldást, az emberiség ki fog futni az időből. Ezen kívül még annak a veszélye is fennáll, hogy a nagy vállalatoknál nagyobb szempont lesz a magasabb profit, mint a hatékonyabb megoldás.



A lista összeállításában szempont volt, hogy az adott baktérium mennyire gyógyszer-rezisztens, a baktériummal összefüggő globális halálozási ráta, és az egészségügyi rendszerekre nehezedő teher szerint.



A lista tetejére került a Klebisella baktérium, ami a carbapenemekkel szemben lett rezisztens. Az Egyesült Államok egy jelentése szerint egy nő halála köthető a baktériumhoz, ami az orvosok rendelkezésére álló 26 antibiotikum mindegyikére rezisztens volt.



A listán a következő baktériumok és baktériumcsoportok szerepeltek három kategóriában: