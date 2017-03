Elhízást okozhat a stressz

Régóta ismert tény, hogy a stressz arra ösztönzi az embereket, hogy nassoljanak, édességre, magas kalóriájú ételekre vágynak. Most kutatók rájöttek arra, hogy a hosszú távú stressz és az elhízás között van kapcsolat.

A University of London által készített kutatást az Obesity (Elhízás) nevű szaklapban tették közzé. Összesen 2527, ötven év feletti férfit és nőt vizsgáltak meg. Két centiméteres hajmintában nézték meg a kortizolszintet, ezt a növekedést a haj nagyjából két hónap alatt éri el. A kortizolt stresszhormonnak is nevezik, növeli a vércukor szintet a vérben, fokozza az agy glükózfelhasználását, hatással van az immunrendszerre is.

Ezek után mindenkinél megvizsgálták az elhízás más tényezőit is, mint a kor, nem, etnikai hovatartozás, dohányzás, cukorbetegség. Kiderült, hogy a magasabb kortizolszint nagyobb testtömeggel, BMI-vel és csípőmérettel jár együtt.

Már korábbi tanulmányok is kapcsolatba hozták a kortizolszintet az elhízással, de ez az első alkalom, amikor ennek hosszútávú hatását próbálták mérni. A kutatók elismerték, hogy a krónikusan magas kortizolszint következménye vagy oka az elhízásnak. Hiszen ha valaki kövérnek érzi magát, akkor az növelheti a stresszt is, így egy ördögi körbe kerülhet az illető.

Sarah E. Jackson kutatásvezető, a University College London epidemiológusa szerint teljesen nem lehet kizárni az emberek életéből a stresszt. De már az is segít, ha tudjuk, hogy stressz hatására hajlamosak vagyunk többet enni.