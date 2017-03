A tótól az asztalig vizsgálják majd a magyar halakat

A magyarországi édesvízi halfogyasztásra és a halkereskedelemre is nagy hatással lehet az a most induló, másfél milliárd forintos projekt, amelynek során „tótól az asztalig” megvizsgálják a vizeket, üledékeket, a halakat ért stresszhatásokat, a feldolgozási technológiákat, valamint új, költséghatékony vizsgálati módszereket dolgoznak ki, és a jogi szabályozás megalapozásához is meghatároznak fontos határértékeket.

A HappyFish névre keresztelt projekt legfőbb eredményeként jelentősen javul a haltermékek élelmiszer-biztonsága, ami nagy arányban hozzájárulhat a hazai halfogyasztás növekedéséhez.

A 3 évesre tervezett projekt fő célja, hogy leírják a minőségi halhús kritériumait, illetve meghatározzák a halhús minőségét befolyásoló anyagokat a tó és az tányér között. Ennek része lesz a káros vegyületek vizsgálata, a biodetoxifikáció (a projekt munkatársai az azonosított kockázati pontok kezelésére úgynevezett biodetoxifikációs megoldásokat dolgoznak ki, így azok biológiai úton lebomlanak, és a közegben nem maradnak mérgező vagy káros végtermékek), a stresszhatások mérése, és a feldolgozási technológia vizsgálata.

Az "Új kockázatkezelési modellrendszer fejlesztése a víz- és élelmiszer-biztonság növelése érdekében a haltermékvonalon” című pályázat mögé felálló konzorciumot a WESSLING Hungary Kft. független vizsgálólaboratórium vezeti, de részt vesz a Szent István Egyetem Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézete, illetve Hűtő- és Állatitermék Tanszéke, valamint a The Fishmarket Kft. és az SKC Consulting Kft. is.