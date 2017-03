Pótolhatják Máltán a leomlott Azúr ablakot

Málta miniszterelnöke, Joseph Muscat újságírói kérdésre válaszolva nem zárta ki, hogy az ország megpróbálja pótolni valahogy a szerda reggelre leomlott természeti látványosságot, az Azúr ablak nevű természetes kőhidat.

Az évmilliókkal ezelőtt két barlang beomlásakor kialakult mészkőhidat egy vihar döntötte össze, egy szemtanú szerint először a partot és a vízben álló sziklát összekötő kőív szakadt le, aztán mire elült a csobbanások habja, maga a szikla is elborult, így semmi sem maradt az évente turisták tömegeit vonzó látványosságból.

Muscat a Sky Newsnak nyilatkozva elmondta, hogy „számos lehetőséget” megvizsgálnak, bár nem szükségszerűen arról van szó, hogy építenek egy mű-természeteshidat. (A délszláv háborúban felrobbantott mostari Öreg-hidat ugyan pótolták, de az teljesen más eset volt, bár annyiban nem, hogy oda is rengetegen jártak a híd miatt, illetve arról a hídról is ugráltak a mélybe őrülten bátor sziklaugrók.)

A Sky legfrissebb cikkéből az is kiderül, miért biztos, hogy az esetben nem sérült meg senki: a máltai hatóságok évekkel ezelőtt megtiltották, hogy bárki átmenjen a hídon, mert attól féltek, hogy az ember okozta erózió felgyorsítja az amúgy több tanulmány által is megállíthatatlan pusztulási folyamatot. Aki mégis átment rajta, de lebukott, 400 ezer forintos bírságot is kaphatott.