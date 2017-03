Lehet krumplit termeszteni a Marson?

A Nemzetközi Burgonya Központ (International Potato Center, CIP) elindított egy kísérletsorozatot, hogy megállapítsák, termeszthető lenne-e a krumpli marsbéli körülmények között. A Limai Műszaki Egyetem kutatói a marsi időjárási feltételeket egy hermetikusan lezárt CubeSat tárolóval szimulálták. Az első eredmények biztatók.

A Potatoes on Mars-projektet a CIP azért indította, hogy megvizsgálják, hogy reagál a krumpli a szélsőséges körülményekre, és hogy megtudják, túlélhetik-e az olyan, a Földön előforduló éghajlati anomáliákat, mint a klímaváltozás és a szélsőséges időjárás.

Julio Valdivia-Silva, a NASA Ames Research Center munkatársa szerint a mostani fázis igen fontos része a ksérletnek. Ha a növények tolerálják az extrém körülményeket, amiknek kiteszik őket a CubeSatban, jó eséllyel megteremnének a Marson is. A kutatók többféle növényfajtát is kipróbálnak, hogy megállapítsák, melyek teljesítenek a legjobban a teszteken: tudni szeretnék, mik a krumpli túlélésének legalapvetőbb feltételei.

A CubeSatban egy tároló van a gumókkal és a termőfölddel. A légmentesen zárt környezetben a CubeSat szállítja a tápanyagban gazdag vizet, szabályozza a hőmérsékletet – a marsi éghajlatnak megfelelően –, imitálja a légnyomást, illetve az oxigén és szén-dioxid szintjét. A beépített szenzorok folyamatosan figyelik a különböző feltételeket, és élőben rögzítik a termény csírázását.

A CIP krumpliszakértője, Walter Amoros szerint a krumpli nagy előnye, hogy remekül alkalmazkodik szélsőséges körülményekhez is. A CIP kimondottan olyan burgonyafajtákat tenyésztett, amik kibírják a túl sóssá váló talajt vagy a szárazságot is. A CIP 2016-ban megtalálta a marsi termőtalaj földi párját a dél-perui Pampas de La Joya sivatagban. A földet a limai La Molina állomásra szállították, és megkezdték a kísérleteket. A CIP ekkor talált rá először bizonyítékot, hogy a krumpli nagyon is megélhet a marsi talajban.