Lábunk alól buggyan elő a földtörténeti múlt

A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (MFGI) Lechner Ödön tervezte épülete részleteiben és egészében is a földtan, a geológia motívumait ötvözi a szecessziós stílus elemeivel. (Az Art geo palota a Stefánián című pazar képeskönyv remekül be is mutatja ezt.) A páratlanul szép belső tereket triász és jura időszaki mészkövek díszitik. A képen látható korlát alapanyaga a sárgás, testszínű, Máriagyűd környékén bányászott felső-jura szársomlyói mészkő. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)