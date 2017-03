Öt új részecskeállapotot fedeztek fel egyszerre az LHC-ben

Különleges felfedezést jelentettek be a CERN kutatói – írja az International Business Times. A svájci részecskefizikai kutatóintézet Nagy Hadronütköztetőjében (LHC), ezen belül is a részecskegyorsító LHCb detektorával dolgozó csapat egy öt részecskéből álló új rendszert azonosított.

A felfedezés azért kivételes, mert egyszerre öt új részecskeállapot megfigyelése meglehetősen különleges esemény

– írja közleményében a CERN.

Mind az öt új részecske egy-egy gerjesztett állapota az Ω c 0 (Omega-c-zéró) nevű részecskének. Ez egy barion, amely két furcsa kvarkból és egy bájos kvarkból épül fel.

A kvarkok azok az elemi részecskék, amelyekből az összetett szubatomi részecskék, például a barionok (proton, neutron, stb) épülnek fel. Hatféle kvarktípust – fel, le, bájos, furcsa, felső, alsó – ismerünk, amelyek különféle kötött állapotokban kapcsolódhatnak össze. A barionok három kvarkból állnak.

A kutatók az Ω c 0 bomlásával keletkező részecskék pályájából és energiájából tudtak visszakövetkeztetni magára a bomlásra, így azonosították az öt gerjesztett állapotot, amelyeket a szokott módon el is neveztek: Ω c (3000)0, Ω c (3050)0, Ω c (3066)0, Ω c (3090)0, Ω c (3119)0.

Ez a felfedezés segíteni fog megérteni, hogyan kötődik a három kvark a barionon belül, és milyen korreláció áll fenn a kvarkok között. Ez utóbbi azért fontos, mert kulcsszerepe van az olyan egzotikus részecskék felépítésében, mint a korábban szintén az LHCb-kísérlet keretében felfedezett pentakvarkok, amelyek öt kvarkból állnak.

A felfedezésről beszámoló, még nem publikált tanulmány az arXiv.org-on érhető el.