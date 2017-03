Fénykép készült egy 800 éves emberről

Természetesen nem konkrétan egy 800 évvel ezelőtt élt embert fotóztak le a Cambridge-i Egyetem és a Dundee Egyetem munkatársai, mert abban semmi különleges nincsen, és így fest a kép:

Fotó: University of Dundee

A különlegességet az hozza, hogy rekonstruálták , hogy nézhetett ki a 13. században élt, ma már csak Context 958-ként ismert férfi, aki egyike volt annak a közel 400 embernek, akinek a sírját a helyi St. John's College alatti feltárások során találták meg. A középkorban ez a terület egy kórházhoz tartozott, méghozzá olyan kórházhoz, ahol a szegény közembereket ápolták, és a halottakat a kórház mögötti területen földelték el.

A koponya jellegzetes pontjait alapul használó helyreállítási folyamat végeredménye egészen kísérteties lett, mintha tényleg sikerült volna lefotózni a férfit, akiről amúgy még pár dolgot megtudtak a kutatók. 40 éves volt nagyjából, mikor meghalt, és a csontvázán több korábbi sérülést is találtak, ami alapján elég kemény élete volt. A fogai alapján két komolyabb éhínségét vagy betegséget is átélt gyerekkorában, és egy komolyabb, tompa tárgy okozta sérülés is volt a fején, amely azonban még a halála előtt begyógyult.

Fotó: University of Dundee

Szintén a fogazatából vett minták alapján az étrendje vegyes volt, evett húst és halat egyaránt, sőt, valószínű, hogy valami olyan munkát végzett, amely segítségével az akkori átlaghoz képest több húshoz és halhoz jutott hozzá, viszont a tény, hogy egy szegénykórházban halt meg, azt mutatja, hogy nem nagyon volt kivel megosztania ezt. A kutatók szerint az sem elképzelhetetlen, hogy a St. John kórházban lakott, ahogy sokan mások is akkoriban, akiknek amúgy nem volt hol meghúzniuk magukat.

Fotó: University of Dundee

További érdekesség, hogy arccal lefelé tették a sírba, ami nem példa nélküli abban az időszakban, de nem is átlagos temetkezési eljárás. Sajnos azonban az ennyire szegény emberekről, sőt, sokszor a sokkal tehetősebbekről sem maradt fenn írásos emlék ahhoz, hogy ennél többet tudjunk róluk. A kutatók szerint nem teljesen biztos, hogy a 958-as lelet valóban így nézett ki, de pillanatnyilag ez az, amire az arcrekonstruálás ilyen kevés bemenő adatból képes.