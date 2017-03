Kétméteres germán harcost találtak a régészek

Egy rendkívül nagy termetű, erős csontozatú germán harcos sírját találták meg a Móra Ferenc Múzeum régészei egy 2-3. századi szarmata kori településhez tartozó temetőben Hódmezővásárhely közelében - írja az MTI.

A település három részletére a 47-es út hódmezővásárhelyi elkerülő szakaszának feltárása közben bukkantak rá. A legérdekesebb a germán harcos sírja, ami tájolás és temetési rítus tekintetében illeszkedik a szarmata temetőbe, de annál jóval mélyebben van.

Azt egyelőre nem tudni, hogy miért temették a germán férfit a szarmaták közé, a területen ugyanis jelenlegi ismereteink szerint csak az 5. században, a gepida királyság idején éltek germánok. Varga Sándor ásatásvezető régész elmondta, erre majd a későbbi kutatások deríthetnek fényt.

Varga azt is közölte, annak ellenére, hogy a sírt korabeli rablók megbolygatták, olyan értékes, különleges tárgyak is előkerültek, mint

egy ezüstből készült érme,

egy ezüst övcsat,

szíjvég,

illetve szíjelosztó karika.

Ez utóbbi ebből a korszakból egyedülálló a Kárpát-medencében, hasonló tárgyak eddig csak északabbról kerültek elő. A sír tudományos fontosságát az eredeti helyzetben megmaradt, közel 40 centiméter hosszú vaslándzsa, és a harcos pajzsának vasból készült maradványa is növeli.

A férfi származására az eltemetett tárgyak mellett az embertani jellemzők is utalnak. Csontozata vaskos és termete is kiemelkedik a szarmaták közül. Bár pontos becslés csak az alaposabb vizsgálatok után adható, Varga szerint a férfi testmagassága a két métert is elérhette.