Még 750 millió kilométert száguld a New Horizons

Félúton van a Pluto és a Kuiper-övben keringő MU69 nevű objektum között az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) New Horizons nevű űrszondája - írja az MTI. Az aprócska objektum csupán 45 kilométer átmérőjű, azaz százszor kisebb a Plutónál.

A New Horizons most a Földtől 5,7 milliárd kilométerre van, és várhatóan 2019. január 1-jén érkezik meg az üstökösszerű MU69-hez, és addig még 750 millió kilométert kell megtennie. Hogy ne használja fölöslegesen az erőforrásait, az űrszonda a következő öt hónapra hibernálja magát.

Ezzel a misszióval megdöntjük a valaha kutatott legtávolabbi világ rekordját

- mondta Alan Stern, a Délnyugati Kutatóintézet munkatársa.

A New Frontiers küldetésben részt vevő New Horizons űrszonda több mint tíz éve, 2006. január 19-én indult útnak, és 2015. július 14-én elsőként repült el Pluto mellett, hogy adatokat gyűjtsön a törpebolygóról és holdjairól. A hét tudományos műszere által begyűjtött 6,25 gigabájtnyi adatot 2015 szeptembere óta folyamatosan továbbította a Földre, a John Hopkins Egyetemen lévő laboratóriumba. Az adatátvitelről sokat elmond, hogy a rádiójeleknek 5 óra 20 percre van szükségük, hogy eljussanak az irányítóközpontból a New Horizonsra.

Az űrszonda a törpebolygó és holdjai összetételéről gyűjtött adatokat, nagyfelbontású felvételeket készített róluk, vizsgálta a napszelet és a mágneses mezőket, tanulmányozta a Pluto légkörét és pormintákat vett.