Államtitkári szinten védik be Baján az ősmagyar plüsshengert

Védetté nyilvánították a napokban a legcukibb magyar (sőt, mint azt Szili László pontosan rögzítette, ősmagyar) állat, a délvidéki földikutya legnagyobb élőhelyét – itt, a bajai földikutya-rezervátum területén fotózott az MTI-s Ujvári Sándor.

A délvidéki földikutya teljesen ismeretlen volt néhány évvel ezelőttig, egészen addig, amíg Németh Attila biológus felfedezte és megismertette a világgal a többi földikutyánál kisebb fajt. A délvidéki földikutya súlyosan veszélyeztetett, összesen 1000 példányból áll a világban a populációja. Ebből úgy 500 élhet Magyarországon, főleg a szerb-magyar határ közelében, a legnagyobb élőhely pedig éppen ez a bajai, ahol 300-an lehetnek.

A földikutyát a határra épített kerítés is nagyon veszélyeztette. A kerítésépítés előtt az áttelepítésére is voltak tervek, ez azonban még kockázatosabb lett volna, így végül maradtak, de jónéhányuk már a kerítésépítés közben elpusztult. 114 hektáros élőhelyüket nyilvánították természetvédelmi területté, az erre szervezet eventen tiszteletét tette a Földművelésügyi Minisztérium államtitkára, V. Németh Zsolt is.