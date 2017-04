Erjesztett kukoricából és pamutból készült a Reebok új cipője

A ruházati cégek mostanában egymást taposva versenyeznek azon, hogy megújuló vagy környezetkímélő anyagokat használjanak a gyártásnál. A Rebook a kukoricával veszi ki a részét a fenntartható fejlődésből; az új sportcipőjük része a cég Corn + Cotton (kukorica és pamut) kezdeményezésnek.

A cipő felső részét pamutból készítik, ami egy sportcipő esetében nem is furcsa. Ilyen volt a Reebok Classic is, ami az új, kukoricából készült variánst is ihlette. A sportcipők talpa viszont általában kőolajszármazékokból, vagyis műanyagból készül. Ezzel szemben az új Rebook egy kukoricából készült kivonatból készül, ami pár fokkal kevésbé környezetkárosító.

Fotó: Reebok

Bill McInnis, a Reebok anyagkutatója már öt éve dolgozik a különleges anyagon. A pamutból készült felsőrészt viszonylag könnyű volt, de a talppal meggyűlt a bajuk. Több anyagot kipróbáltak, többek között a parafát is, de egyik sem vált be.

A takarmánykukorica megfelelt a célnak: egyrészt nem az emberi fogyasztásra is használt kukoricát préselnék cipőtalppá, másrészt amúgy is használják a gyártási folyamatban – például csomagolóanyagok és más műanyag termékek előállításához.

A talpat végül egy Susterra propaneidol nevű anyagból készítették, amit a DuPont Tate & Lyle Bio Products állított elő. Ehhez érett, száraz kukoricaszemeket használnak. McInnis szerint a Susterra gyártási folyamata úgy zajlik, hogy megfőzik a kukoricát, majd megerjesztik, és ezután a megfelelő mikroorganizmusok hozzáadásával érik el a megfelelő állagot.

A Susterrát már több ipari termékben is használják. A képlettől függően ragasztót, hűtőfolyadékot, sőt, napelemet is lehet belőle készíteni.

A Reebok új cipője a gyártástechnológiának köszönhetően most már 100 százalékig lebomló anyagokból készül. McInnis szerint ez nem befolyásolja a cipő tartósságát: ezt is ugyanolyan teszteknek vetik alá, mint a gyárból kikerült többi cipőt.