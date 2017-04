Légkörrel rendelkező Föld-szerű bolygót találtak

A GJ1132b névre hallgató bolygó csillagászati léptékkel ráadásul itt van egy köpésre, tőlünk alig 39 fényévnyire. Mégsem valószínű, hogy valaha kezet ráznánk új légkörös barátainkkal, leginkább azért, mert ők sajnálatosan nem léteznek.

A légkör önmagában jó jel lenne, ha élhető bolygót keresünk – de itt ez kevés. A 2015-ben felfedezett objektumnak ugyanis hiába van önálló atmoszférája, a magas hőmérséklet miatt az élet általunk ismert formái ott elképzelhetetlenek. Bár a GJ1132b csillaga kisebb, halványabb fényű és hidegebb a Napnál, a bolygó felszínén a jelek szerint így is 370 fok van. Ehhez annyit érdemes hozzátenni, hogy földi körülmények között 120 fok a legmagasabb, ahol még van élet.

A felfedezés azonban így is nagy jelentőségű, leginkább azért, mert ez az első alkalom, hogy közvetett adatokból egyáltalán sikerült detektálni azt, hogy egy Naprendszeren kívüli bolygó saját légkörrel rendelkezik – hasonló módon a jövőben nagyobb lendületet kaphat az atmoszférakutatás.

A módszer a bolygó 2015-ös felfedezéséhez is vezető szokásos fedési módszer kifinomultabb alkalmazásáról szól. A fedési módszer az a metódus, amivel mostanában amúgy is rá szoktak találni az exobolygókra: bár a bolygókat közvetlenül nagyon nehéz megfigyelni, a csillag fénye a bolygó előtte való elhaladásakor némileg elhalványul, ezekből a fotometriai adatokból pedig nem csak a keringő égitestek létére, de azok bizonyos tulajdonságaira is lehet következtetni. Például arra, hogy van-e légköre.

Sőt, ha van, annak összetételére is. A különböző molekulák máshogy nyelik el a fényt, ami így egyfajta kémiai jelként értelmezhető az atmoszférával kapcsolatban. Most ez már nem csak elméleti lehetőség: a GJ1132b esetében a kutatóknak nem csak azt sikerült igazolniuk, hogy sűrű légkörről van szó, már azt is lehet valószínűsíteni, hogy az vízgőzből, metánból, vagy a kettő keverékéből áll.

Ez alapján szintén nem érdemes gyors költözésen gondolkodni, de más remények azért vannak. Mint a felfedezést a BBC-ben értékelő Marek Kukula csillagász mondta a Greenwichi Királyi Obszervatóriumból: „ Ha a technológia ma alkalmas egy légkör észlelésére, akkor jó eséllyel alkalmas lesz még inkább Föld-szerű bolygók légkörének detektálására és tanulmányozására is a nem túl távoli jövőben.”