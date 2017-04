Óriási hideg foltot találtak a Jupiteren, a kutatókat is meglepte

Mindeddig ismeretlen hideg foltot talált a Jupiteren egy nemzetközi kutatócsoport – írja a Gizmodo. A bolygó már eddig is ismert jellegzetes képződménye, a Nagy Vörös Folt mintájára a friss felfedezést el is nevezték Nagy Hideg Foltnak.

A légköri jelenséget a chilei Very Large Telescope távcsőrendszer adatai alapján fedezték fel. 14 ezer kilométer hosszú és 12 ezer kilométer széles, vagyis nagyobb, mint a Föld. Az északi sark közelében található, ami nem véletlen, mert a Jupiter sarki fénye hozza létre.

Az ottani sarki fény jóval intenzívebb, mint a földi változat (mert nem a Napból, hanem közelebbről, az Ió nevű holdjától kapja az ionokat, amelyek okozzák), és rengeteg hőt termel, ami miatt nagy különbségek alakulnak ki a légkör különböző területei között. A kutatók szerint ez hozta létre a hidegebb, örvényszerű területet. A Jupiter sokkal melegebb, mint azt a Naptól távoli pozíciója indokolná, aminek éppen a Nagy Vörös Folt az oka. A Nagy Hideg Folt viszont 200 kelvinnel hűvösebb, mint a környező terület a felső légkörben (bár az egyenlítői területnél még mindig melegebb).

Fotó: Tom Stallard

A Leicesteri Egyetem kutatói az adatokban észrevett pislákolást először mérési anomáliának gondolták, de aztán az utóbbi 15 év adataiban sikerült visszakövetniük, amiből világossá vált, hogy állandó jelenségről van szó, és a jupiteri időjárás még az eddig gondoltnál is komplexebb lehet. A Geophysical Research Letters szaklapban megjelent eredményeik szerint a folt alakja gyorsan, akár napok vagy hetek alatt is jelentősen megváltozik, de maga a képződmény állandó, és valószínűleg egyidős magával a bolygó sarki fényével.

A kutatást vezető Tom Stallard szerint vannak arra utaló jelek, hogy a Földön is létezik hasonló légköri képződmény, de mivel a mi bolygónk sarki fénye jóval gyengébb és változékonyabb, itt mindössze néhány óra alatt tűnik el és jelenik meg újra.

Bár az új folt felfedezése a kutatókat is meglepte, azt gyanítják, hogy több hasonló képződmény is létezhet még a Jupiter légkörében. Abba bíznak, hogy a bolygó körül tavaly július elején pályára állt űrszonda, a Juno fog majd tudni további adatokkal szolgálni ezekről is.