Veszélyeztetett fajnak nyilvánítanák a zsiráfot

A zsiráfpopuláció harmadával csökkent az utóbbi harminc évben, ezért állatvédők csoportjai petíciót nyújtottak be az Amerikai Egyesült Államok Halászati és Vadászati Hivatalának (FWS), hogy nyilvánítsák veszélyeztetetté. Bár az amerikai szervezet semmit nem tud tenni az ellen, hogy Afrikában leöldössék az állatokat, de így legalább megnehezítenék, hogy azok maradványait behozzák az országba.

1985-ben még 150 ezer vadon élő zsiráf élt Afrikában, a számuk mára 100 ezer alá csökkent. Az élőhelyeik pusztulásán mellett a vadászok is előszeretett gyilkolják őket, elsősorban a húsukért, bőrükért és trófeáért. Csak az Egyesült Államokba 3744 zsiráftrófeát hoztak be 2006 és 2015 között.

Amerikában jelenleg nem ismerik el a zsiráfot veszélyeztetett állatnak, így ha valaki elmegy Afrikába és megfinanszíroz magának egy zsiráfvadászatot, az elejtett állat maradványait nyugodtan hazahozhatja. Így volt ez sokáig az oroszlánokkal is, mígnem egy amerikai fogorvos megölte Cecilt, a zimbabwei legendás oroszlánt, ami akkora felháborodást váltott ki az egész világon, hogy a Delta Airlines, az American Airlines és a United Airlines azóta nem vállalja nagyvadak trófeáinak szállítását, az USA pedig veszélyeztetetté nyilvánította.

Mindenki imádja a zsiráfokat

Valami hasonlót várnak az állatvédők a zsiráfokkal kapcsolatban is. Ha egy faj hivatalosan is veszélyeztetett lesz, akkor nagyobb figyelmet kap, jobban ügyelnek rá különböző szervezetek, illetve a maradványaik behozatala vagy az azokkal való kereskedelem is nehezebbé válik. Ha az USA-ba nem lehetne többé zsiráftrófeákat behozni, elvileg évi 300-350 zsiráf máris megmenekülne.

Ha találomra megkérdezel embereket az USA-ban, hogy melyik a kedvenc állata, a zsiráf biztos, hogy benne lesz a top5-ben. Az emberek imádják őket, de sokukat meglepné, hogy a faj veszélyben van

- mondta Jeffrey Flocken, Állatjóléti Nemzetközi Alap Regionális igazgatója, aki szintén támogatja a petíciót.

Az FWS nem fogja kommentálni vagy megerősíteni a petíció átvételét, de elvileg 90 nap alatt döntenek arról, hogy a meglévő információk alapján veszélyeztetetté kell-e nyilvánítaniuk a zsiráfokat.