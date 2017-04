Steve, az északi fény különös lila csíkja

Hosszú ideje kutatják már a sarki fényt, most azonban a közösségi médiának és a jelenség szerelmeseinek köszönhetően új vonást fedeztek fel benne a kutatók - olvasható az Európai Űrügynökség honlapján.

A felismerés a kanadai Eric Donovan nevéhez köthető, aki nemrég találkozott az Alberta Aurora Chasers nevű Facebook csoport néhány tagjával. A tagok között néhány tehetséges fotós is van, Donovan pedig az ő képeiket nézegetve bukkant rá a csoport által csak "proton ívként" emlegetett furcsa, lila csíkra.

A professzor abban biztos volt, hogy nem protonjelenségről van szó, többek közt mert az sosem látható, azt azonban senki nem tudta, hogy mi lehet ezért végül az lett a neve, hogy

Steve.

Fotó: esa.int

Míg a csoport a jelenség következő felbukkanását várta, a kutatók az Európai Űrügynökség SWARM műholdjaihoz fordultak, melyek a Swarm-misszió keretében a Föld mágneses mezejét vizsgálják. Hamarosan sikerült is találnia egy olyan földi megfigyelést, ahol az egyik műhold éppen a kérdéses terület fölött tartózkodott, az adatok pedig jelentős változást mutattak.

300 kilométerrel a Föld felett 3000 fokot emelkedett a hőmérséklet és kirajzolódott egy 25 kilométer széles, mozgó gázcsík. Mint kiderült, a jelenség egyébként rendkívül gyakori, csak eddig sosem vették észre. A műholdak segítségével most már elemezni is tudják a jelenséget, ami nagyon hasznos lehet, hiszen a sarki fény megértése rengeteget segíthet a Föld mágneses mezeje és a napszél közti kapcsolat megértésében is.