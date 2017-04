Fruktózzal vészeli át az oxigénhiányt a csupasz turkáló

A csupasz turkálóról eddig is tudtuk, hogy különleges lény, hiszen nem érzi a fájdalmat, immúnis a rákra, és évtizedekkel tovább él, mint illene neki. Most még egy trükkjét megismertük, hogy minek köszönhetően órákon át tud életben maradni oxigénhiányos állapotban.

Thomas Park és munkatársai a kísérletükben olyan oxigénhiányos állapotot teremtettek, amelyben az ember percek alatt megfulladna. A csupasz turkáló azonban nagy mennyiségű fruktózzal tuningolja fel a vérét, így akár 5 órán át túlél oxigén nélkül.

Először 5 százalékra vitték le az oxigénszintet - szemben a normális 21 százalékkal -, és készen álltak rá, hogy bármikor megszakítsák a kísérletet, nehogy baja essen az állatoknak - írták a tudósok a Science című tudományos lapban publikált tanulmányukban. A csupasz turkáló azonban egy óra elteltével is teljesen jól érezte magát, aztán végül 5 óra elteltével befejezték a kísérletet.

Mint kiderült, a csupasz turkáló akár teljes oxigénmegvonás mellett is kibír legalább 18 percet, ám eközben jelentősen lassul a szívverésük és a mozgásuk. Arra is rájöttek, hogy fruktózt bocsátanak a vérükbe, ami eljut az agyukba és más létfontosságú szerveikbe - ez látja el energiával a sejtjeiket. Bár a glükózban több az energia, ennek a felhasználása oxigén igényelne, míg a fruktóz oxigén nélkül is hasznosítható - írják a kutatók.

A tudósok szerint a felfedezés segíthet a szívinfarktusok és a stroke kezelésében, amikor a vér nem tud elég oxigént szállítani az agyba. Abban bíznak, hogy amennyiben sikerülne valahogyan fruktózt juttatni a szervezetbe, akkor több idő lenne az orvosi közbeavatkozásra, mielőtt az oxigénhiánytól elkezdenének elhalni a sejtek.