Az első szénmentes nap az ipari forradalom óta

Múlt pénteken a teljes brit energiatermelés teljesen szénmentes volt, ami az ország történetének első ilyen munkanapja volt az ipari forradalom, vagyis a szénhasználat elterjedése – írja a Guardian.

Nagy-Britannia energiaellátása is igyekszik egyre nagyobb mértékben a megújuló források felé tolódni, illetve szén helyett inkább gázra támaszkodni. Ennek köszönhetően tavaly is produkáltak már rövidebb szénmentes periódusokat, de a leghosszabb ilyen eddig 19 óra volt. Ezt előbb múlt csütörtökön megismételték, majd pénteken be is állították az új, 24 órás rekordot.

National Grid can confirm that for the past 24 hours, it has supplied GB's electricity demand without the need for #coal generation. pic.twitter.com/vgyWEUYqZ4