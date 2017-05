Fajok százezrei pusztulhatnak ki az erdőirtás miatt

Több százezer faj halhat ki az erdőirtások miatt, állítja a Proceedings of the National Academy of Sciences lapban publikált új kutatás, amelyhez elképesztő mennyiségű adatot dolgoztak fel. A veszteség hatalmas lenne, főleg a trópusi erdőkben élők rovarok, és rágcsálók érintettek.

Ebben a kutatásban dolgozták fel először a helyi adatokat úgy, hogy világméretű trendekre is válaszokat adjanak. A tanulmányhoz a 11 főbb ökológia csoport adatait figyelembe vették. (Ezt a felosztást O.W. Archibold hozta létre, az a típusok között megtalálható a trópusi erdő, trópusi szavanna, sivatag, mediterrán ökoszisztéma, mérsékelt erdő, mérsékelt füves puszta, tűlevelű erdők, tundra, szárazföldi vizenyős területek, édesvízi ökoszisztémák és tengeri ökoszisztémák.)

A tanulmány szerint előrejelzett veszteségek rendkívüliek a trópusi erdőkben ugye, a nagytestű emlősökön és szúnyogokon kívüli állatcsoportoknál 18 százalék lenne a veszteség.

Ami még nyugtalanítóbbá teszi az egészet, hogy szinte minden állatcsoportban várhatóak kihalások, hiába az erdőségek érintettek elsősorban. Ráadásul sokak szerint az előrejelzések konzervatívak, ennél sokkal több állatfaj pusztulhat ki teljesen, a hatások a leírtnál is negatívabbak lehetnek.

Arról már eddig is tudtunk, hogy számos olyan ritka faj halt ki a trópusokon, amelyet még csak meg sem ismerhetett az emberiség. Még tömeges kihalási esemény is lejátszódhatott az orrunk előtt, mert nem vagyunk tisztában azzal, mennyi állat halt ki az elmúlt időszakban, állítja John Alroy, a Department of Biological Sciences kutatója.