A németek kevesebbet nevetnek most, mint a második világháború után

Talán nem véletlen, hogy nem ismerjük a német humor fogalmát. Egy új, a fő egészségpénztár által a nevetés világnapjára időzített felmérés szerint ez egyáltalán nem véletlen. Az ijesztő eredmények szerint a németek kevesebbet nevetnek, mint a hidegháború alatt.

A felmérés szerint:

minden harmadik német kevesebb mint ötször nevet egy nap

a megkérdezettek 77 százaléka szeret más kárán nevetni

háromszor annyit nevettek az ötvenes években, amikor a második világháború után az ország felépítésén dolgoztak

a fiatalabbak és a nők többet nevetnek

a végső tanulságban -nem gondoltam volna, hogy ezt valaha cikkben leírom - goromba frátereknek nevezik a németeket.

A nevetés, ahogy a Telegraph cikke rámutat, 80 különböző izmot is megmozgathat, segít a hormonszint növekedésében, és segít a stressz levezetésében is. Jó hír a németeknek, hogy mivel a test nem tudja megkülönböztetni az erőltetett és az önfeledt nevetést, az előbbi is működik. A test ugyanis nem tud különbséget tenni.