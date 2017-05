A világ legnagyobb jéghegye szakadhat a tengerbe

A brit Project MIDAS kutatói egy új repedést vettek észre az Antarktiszon, a Larsen C nevű jégtömbön. A repedés miatt elképzelhető, hogy a világ egyik legnagyobb jéghegye szakad a tengerbe.

Maga a főrepedés nem új, a 160 kilométer hosszú repedés már 2010 óta növekszik. De most egy másodikat is észrevettek, amely már majdnem tíz kilométer hosszú, és olyan irányba halad, ahol a jég az óceánba olvad.

Fotó: NASA

Május elején vették észre a jelentős változást a Larsen C-n is. Viszonylag új jelenségről lehet szó, mert a februári vizsgálatkor még nem volt meg az új repedés. Maga a régi repedés is gyorsan nő, tavaly decemberben 16 kilométerrel lett hosszabb, január első három hetében további tíz kilométerrel.

Ha az így körülhatárolt jégtömb a tengerbe szakad, a Larsen C területének tíz százalékát is elveszítheti. Vagyis maga az Antarktiszi félsziget képe is jelentősen megváltozik.

Azt nem tudják a kutatók, hogy mikor szakadhat le a jégtömb, de Adrian Luckman kutatásvezető meglepődne, ha nem következne be néhány hónapon belül.