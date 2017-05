Az orkák a fehér cápákat is levadásszák

Azt hinné az ember, hogy a hatalmas fehér cápa a tápláléklánc csúcsán helyezkedik el és semmitől sem kell tartania. Való igaz, hogy nem sok természetes ellensége van, de az utóbbi napok dél-afrikai eseményei rávilágítottak arra, hogy mégsem ők az óceánok igazi csúcsragadozói.

Több fehér cápa tetemét mosta partra a víz május elején a dél-afrikai partoknál, a szakértők szerint az állatokat kardszárnyú delfinek, azaz orkák pusztították el.

Ez az első megerősített eset, hogy orkák fehér cápákra vadásznak Dél-Afrika vizeiben. Hihetetlen, hogy egy 5 méteres cápa préda lehet

– mondta Alison Kock tengerbiológus.

Fotó: Marine Dynamics

Kevés olyan esetről tudnak a szakértők, amikor orkák fehér cápára támadnak, de az különösen meglepő, hogy egy 4,8 méter hosszú, 1,1 tonnás kifejlett példányt is megtámadtak. Ráadásul ebben az esetben nem is az állat húsára, hanem a májára utaztak, a hónap folyamán több kisebb-nagyobb, máj nélküli példányt is találtak a partoknál.

Semmi sincs biztonságban

Az orkák akár játékból, akár éhségből, de szinte minden tengeri élőlényre veszélyt jelentenek. Nem meglepő, hisz 6-8 méteres hosszukkal és 3-4 tonnás tömegükkel nehéz felvenni a versenyt. Filmezték már le, ahogy:

egy szintén csúcsragadozónak számító tigriscápát (4-5 méter, 600-900 kg)

védtelen kis fókát