A dinoszauruszoknál is öregebbek a szuperbaktériumok

A dinoszauruszoknál is korábbról származnak az antibiotikumoknak ellenálló Enterococcus szuperbaktériumok, amelyek remekül alkalmazkodtak a modern kórházi környezethez – állítják kutatók a Cell című amerikai tudományos folyóiratban közölt tanulmányukban.

A szakemberek szerint ezeknek a kórokozóknak az őse nagyjából 450 millió évvel ezelőtt élt, körülbelül akkor, amikor az állatok először kimásztak a szárazföldre – írja az MTI.

A mai Enterococcusok genomjának és viselkedésének elemzése révén sikerült visszatekernünk az idő kerekét a legkorábbi ősükhöz és összeraknunk egy képet arról, hogyan érték el mai formájukat

– magyarázta közleményében Ashlee Earl, a tanulmány egyik szerzője.

Ahogy korábban írtuk, a baktériumok idővel hozzámutálódnak az ellenük bevetett antibiotikumokhoz, és egyre ellenállóbbá válnak velük szemben. Az antibiotikum-rezisztens szuperbaktériumok pedig egyre súlyosabb problémát okoznak világszerte, mert ha kifogyunk a hatékony gyógyszerekből, rég legyőzöttnek hitt betegségek szedhetnek újra milliónyi áldozatot, és egy egyszerű rutinműtét is komoly fertőzésveszéllyel járhat. Mindezt pedig legalább részben magunknak köszönhetjük, mert az orvosok túl sok antibiotikumot írnak fel, mi meg túl könnyen kapkodjuk be ezeket, amivel felgyorsítjuk az antibiotikum-rezisztencia kialakulását.

Ha sikerül megérteni, hogy a környezet, amelyben élnek, hogyan befolyásolja a mikrobák új tulajdonságainak kialakulását, az segíthet megjósolni, hogyan fognak alkalmazkodni az antibiotikumokhoz, az antimikrobiális kézmosó szappanokhoz, a fertőtlenítőkhöz és minden egyéb olyan szerhez, amelyet a terjedésük megakadályozására fejlesztettek ki.

Az Enterococcusok ma a legtöbb, ha nem az összes szárazföldi állat beleiben megtalálhatóak, és annak idején a mára kihalt teremtmények, úgy mint a dinoszauruszok és a szárazföldre elsőként kimerészkedett százlábúszerű élőlények gyomrában is előfordultak.

Ami azonban még ennél is fontosabb, hogy akármikor feltűnt egy új állatfaj – akár a tömeges kihalási eseményeket követően –, vele együtt az Enterococcusok egy új típusa is megjelent, és a baktériumok szép fokozatosan ellenállóvá váltak a szárazsággal, az éhínséggel, a fertőtlenítőkkel és sok antibiotikummal szemben. "És ezek azok a tulajdonságok, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy megmaradjanak a modern kórházi környezetben is" – összegezték a tanulmány szerzői.