Ebolajárvány tört ki Kongóban

Kitört az ebolajárvány a Kongói Demokratikus Köztársaság északkeleti részén – írja a Guardian az Egészségügyi Világszervezet (WHO) közleménye nyomán. A járványhelyzetet azután hirdették ki, hogy április 22. óta hárman haltak meg a vírus miatt.

A WHO szerint a járvány a Bas-Uele nevű tartomány egy erdős területét érinti. Oly Ilunga, az ország egészségügyi minisztere megerősítette, hogy járvány van, de arra kérte a lakosságot, hogy ne pánikoljanak, és azt mondta, fel vannak készülve arra, hogy gyorsan és hatékonyan reagáljanak a helyzetre, ebben a WHO is segít nekik.

Legutóbb 2014-ben volt ebolajárvány az országban, akkor 49 halálos áldozatot szedett, de viszonylag gyorsan sikerült megállítani a vírust. 2013-ban Nyugat-Afrikából indult az a nagy járvány, amelyben összesen 11 300 halt meg Guineában, Sierra Leonéban és Libériában, és további több ezer túlélőt hagyott maga után egészségügyi problémákkal. Akkor a WHO-t több kritika érte, amiért túl lassan reagáltak a helyzetre.

Az ebola ellen tavaly decemberre sikerült minden korábbinál hatékonyabb vakcinát fejleszteni, amellyel, ha időben alkalmazzák, 100 százalékos védettség érhető el a járvány egyik törzse ellen.