Záporozik ránk a csillagok pora

A neves norvég festő, jazz-zenész, a most 58 éves Jon Larsen 2009-ben vált egy csapásra amatőr űrkutató asztronómussá. Egész pontosan meteoritkutatóvá, amihez a kellő lökést akkor kapta, amikor szabadtéri reggelizéshez készülődve egy meteorit csapódott a reggelizőasztalába. Nem kell megijedni, az űrből érkező kődarab nem tett semmi kárt, ugyanis a meteorit nem volt nagyobb mint egy homokszem. Igazából Larsen is csak azért vette észre, mert épp pár pillanattal előtte törölte tisztára az asztalt, és újra ránézve feltűnt neki az apró, fémesen megcsillanó szemcse.

Az ásványtanban jártas Larsen megvizsgálta a kis porszemet, és amikor arra jutott, hogy egy úgynevezett mikrometeorithoz volt szerencséje, elkezdte mélyre ásni magát a témában. A legkevesebb amit mondani lehet, hogy több száz jazz-lemez után valami egészen másba kezdeni: jól jött hozzá az isteni szikra.

Abban a kutatók már korábban is egyetértettek, hogy naponta több tonna kozmikus por éri el Földünk felszínét, és ez így megy évmilliók óta. Azt viszont bizonytalanság övezte, hogy miképp lehetne ezeket a hajszálnyinál is kisebb átmérőjű, rendkívül változatos, az univerzum keletkezéséről igen sokat mesélő űrbéli köveket fellelni és tanulmányozni. A Geology című tudományos havilapban nemrég tanulmányt is publikáló Larsen szerint egyszerű a válasz: keresni kell, csak az eddiginél sokkal alaposabban, ugyanis a mikrometeoritok mindenütt ott vannak.

Idáig leginkább sivatagokban és az Antarktisz jégmezőin találtak a tudósok elvétve mikrometeoritokat, városi környezetben nem is nagyon keresgéltek, mondván az ember által okozott szennyezés úgyis lehetetlenné teszi ezek megtalálását. Erre cáfolt rá nyolc éve folyó munkájával Larsen.

A norvég muzsikus és a maga köré gyűjtött csapat módszere egyszerű, de meglehetősen munkaigényes: nagyjából háborítatlan, nagy területű sík felületekről – leginkább középületek, intézmények nagy lapostetőiről – összesöprik az ott felgyülemlett port, és a mintát alapos tisztításnak, osztályozásnak vetik alá. Az így kapott megfelelő szemcseméretű maradékból további tulajdonság-elemzéssel (mágnesezhetőség, kristályosság, felület, forma stb) még jobban szűkítik a potenciális mikrometeoritok körét. Elektronmikroszkópos vizsgálattal pedig minden kétséget kizáróan el lehet dönteni, hogy egy-egy “gyanús” szemcse kaphat-e “csillagpor” besorolást. A módszer – ami Larsen szerint olyan egyszerű, hogy bárki követheti – hatásosságát jól mutatja, hogy egy mintából olykor tíz mikrometeorit is előkerül.

Az évek alatt Larsen több száz különféle mikrometeoritot azonosított és katalogizált, a legszebbeket pedig speciális, 3000-szeres nagyítást lehetővé tevő kamerájával le is fényképezi. Az eredményt folyamatosan közzéteszi a következő, erre a célre létrehozott Facebook-oldalon: www.facebook.com/micrometeorites. A fotókból már album is készült, az alábbi válogatás pedig ízelítőt ad Larsen civilként folytatott tudományos tevékenységéből.

Jon Larsen munka közben: nagy területű lapos tetőkön lehet a legnagyobb eséllyel mikrometeoritokat találni. (Fotó: Morten Bilet / PROJECT STARDUST)

Vinterbro, Norvégia: így néz ki egy tetősöprés első eredménye, a zacskóban valószínűleg rejtőzött néhány űrbéli jövevény. (Fotó: Jan Braly Kihle/Jon Larsen / PROJECT STARDUST)

Mosás, átszitálás után: 24,3 gramm, 200 és 400 mikrométer közti szemcseméretű por, amit tüzetes vizsgálatnak vetett alá Larsen. Ebben az adagban tíz mikrometeoritot talált. (Fotó: Jan Braly Kihle/Jon Larsen / PROJECT STARDUST)

Az NMM 812-es katalógusszámú, tavaly szeptemberben Oslóban talált mikrometeorit elektronmikroszkópos képe: a 0,25 milliméter átmérőjű olivinszemcsében jól látható a nikkel-vas mag kitüremkedése. (Fotó: Jan Braly Kihle/Jon Larsen / PROJECT STARDUST)

Pásztázó elektronmikroszkóppal készült, nagy felbontású kép a fenti, NMM 812-es katalógusszámú mikrometeorit felszínéről. Jól megfigyelhetőek a majdnem csontszövetszerű olivin/piroxén testen a kis magnetit kristályok. (Fotó: Jan Braly Kihle/Jon Larsen / PROJECT STARDUST)

NMM 836: átlátszó, olajzöld, üvegszerű mikrometeorit, körülbelül 0,25 milliméter átmérőjű, amibe egy nagy nikkel-vas gyöngy van beágyazódva – ez volt korábban a meteor magja. Érdemes megfigyelni a szulfidokban gazdag sárgás lerakódást a fémmag körül. Ezt a példányt 2016. szeptember 2-án találta Jon Larsen Oslóban. (Fotó: Jan Braly Kihle/Jon Larsen / PROJECT STARDUST)

Egy körülbelül 0,4 milliméter átmérőjú olivin mikrometeorit, kis fémgyönggyel a “homlokán”. Ezt a példányt Larsen az Egyesült Államokban gyűjtötte, ahol az Új Mexikói Egyetem (Albuquerque) és a Johnson Űrközpont (Houstin) lapostetőit fésülte át társaival. (Fotó: Jan Braly Kihle/Jon Larsen / PROJECT STARDUST)

Houstonban, a NASA Johnson Űrközpontjában, a 13-as épület tetején találta Larsen ezt a kb 0,15 milliméteres kriptokristályos mikrometeoritot. (Fotó: Jan Braly Kihle/Jon Larsen / PROJECT STARDUST)

Áttetsző, üvegszerű mikrometeorit, kis fém maggal. (Fotó: Jan Braly Kihle/Jon Larsen / PROJECT STARDUST)

A természet 0,3 milliméteres csodája, a kozmosz miniatűr műalkotása ez borostyánszínű, áttetsző, üvegszerű kövecske az űrből. Teknőspáncélhoz hasonlatos felszíne, két nikkel-vas magja (jobb és bal fölül) meglehetősen egyedivé teszi ezt Norvégiában gyűjtött példányt. (Fotó: Jan Braly Kihle/Jon Larsen / PROJECT STARDUST)

NMM 639: félbetörve találtak rá erre a mikrometeoritra, aminek jól megfigyelhető a magja és azt körülvevő köpeny szerkezete. (Fotó: Jan Braly Kihle/Jon Larsen / PROJECT STARDUST)

0,15 milliméteres olvadt üveg nikkel-vas kitüremkedésekkel (Fotó: Jan Braly Kihle/Jon Larsen / PROJECT STARDUST)

0,6 milliméter hosszú kriptokristályos mikrometeorit, nikkel-vas gyönggyel az egyik végén. A másik végén volt egy hasonló fémdarab, de az kiszabadult, létére bemélyedés utal. (Fotó: Jan Braly Kihle/Jon Larsen / PROJECT STARDUST)

Egészen különleges, kétféle felszíni kristálymintázatot mutató, kb 0,3 milliméteres mikrometeorit. (Fotó: Jan Braly Kihle/Jon Larsen / PROJECT STARDUST)

Áttetsző mikrometeorit, két fémgyönggyel. Mérete: 0,3 mm. (Fotó: Jan Braly Kihle/Jon Larsen / PROJECT STARDUST)

Nagy nikkel-vas mag és az körül az üvegszerű és a kriptokristályos állapot közti átmenetet mutató köpeny alkotja ezt a kb 0,3 mm-es példányt. Az olvadt fémmagot a légkörben lassulva a tehetetlenségi erő tolta a meteorit külső része felé. A felületén vas-szulfid kiválás figyelhető meg, ami a 2000 Celsius-fokos hőmérsékleten, a vas elpárolgása közben történt. Egész fizikai-kémiai dráma zajlott le ennél a meteoritnál, pár másodperc alatt. (Fotó: Jan Braly Kihle/Jon Larsen / PROJECT STARDUST)

Különleges formájú, kriptokristályos mikrometeorit nikkel-vas gyöngyöcskével a csúcsán. (Fotó: Jan Braly Kihle/Jon Larsen / PROJECT STARDUST)

Ez a kb 0,3 mm-es mikrometeorit okoz némi fejtörést az elemzőknek. Annyi biztos, hogy nikkel-vas magja kitüremkedett a légkörben lassulva, de a kékes színű, üvegszerű olvadékra nincs biztos magyarázat. (Fotó: Jan Braly Kihle/Jon Larsen / PROJECT STARDUST)

Üveges mikrometeorit öt fémgyönggyel. (Fotó: Jan Braly Kihle/Jon Larsen / PROJECT STARDUST)

Kriptokristályos szépség króm-nikkel gyönggyel, ami egykor a magját alkotta. (Fotó: Jan Braly Kihle/Jon Larsen / PROJECT STARDUST)

Relatíve nagy, 0,6 mm-es, “csíkosra sült” olivin mikrometeorit. (Fotó: Jan Braly Kihle/Jon Larsen / PROJECT STARDUST)

Áttetsző kriptokristályos mikrometeorit, nagy nikkelmaggal. A kitüremkedő fémmag gyakorlatilag mint hőpajzs védte a kövecskét az atmoszférába lépve. (Fotó: Jan Braly Kihle/Jon Larsen / PROJECT STARDUST)

Porfirikus mikrometeorit, az olivinkristályokat olvadt üveg veszi körbe. (Fotó: Jan Braly Kihle/Jon Larsen / PROJECT STARDUST)

A cikk megírásához használt források: