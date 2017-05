Megmérgezhették az egyik ismert rétisast

Elpusztult a magyarhertelendi rétisas

- ezt írják a Duna-Dráva Nemzeti Park Facebook-oldalán, és már azt is tudjuk, hogy a madarász körökben jól ismert fészek rétisascsaládjának hím egyede pusztult el szörnyű kínok között.

A május 12-én megtalált tetem görcsbe szorult lábakkal hevert a földön, és a csőrén habos vér volt látható. Bár a rétisas pusztulásának okáról csak az állatorvosi szakvélemény után lehet biztosat állítani, a látottak alapján nem zárható ki a mérgezés gyanúja.

A pórul járt állat egy kifejlett fiókát hagyott hátra, táplálása a megmaradt szülőmadárra hárult. Hogy sikeresen kirepüljön az utód, arról a Természetvédelmi Őrszolgálat tagjai is igyekeznek gondoskodni, és most már fokozottan figyelik a fészket.

Éppen egy éve, tavaly májusban is elpusztult a nemzeti parkban egy hím rétisas, arról az esetről később be is bizonyosodott, hogy mérgezés történt.