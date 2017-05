Szoronganak az Instagramtól a fiatalok

Leginkább az Instagram tesz rosszat a fiatalok mentális egészségének, de a Facebook és a Snapchat is elég káros, viszont a Youtube-nak összességében pozitív hatása van a fiatalokra - derült ki egy új, a közösségi média mentális egészségre gyakorolt hatását vizsgáló kutatásból, amit az Egyesült Királyságban végeztek el 1500 14 és 24 év közötti fiatal részvételével 2017 első pár hónapjában.

A Royal Society for Public Health és a Young Health Movement nevű szervezet közös felmérésében a résztvevőket arról kérdezték, hogy hogy a különféle közösségi média platformok használata hozzájárult-e, és ha igen mennyire járult hozzá különféle mentális betegségek (szorongás, depresszió) kialakulásához, vagy mennyire okozott kialvatlanságot vagy magányosságot, vagy a kiközösítettség érzését (fear of missing out), illetve voltak-e már bántalmazás elszenvedői ilyen módon, írja az Independent.

A legrosszabb hatása a kutatás alapján az Instagramnak van, aminek a felhasználói gyakran számoltak be testképzavarról vagy alváshiányról, de az is gyakori volt, hogy kiközösítettnek érezték magukat olyan eseményekről értesülve, amikre őket nem hívták el. A platformnak ugyanakkor pozitív hatása a közösségépítés vagy az önkifejezés.

A második legrosszabb platform a Snapchat lett, ami a kiközösítés és a zaklatás eszköze a felmérés szerint, de a felhasználók szerint önkifejezés szempontjából pozitív hatása van. A Facebook harmadik helyen végzett, főleg az alváshiány és a bántalmazás miatt panaszkodtak rá, de közösségépítő hatását a felhasználók kedvelték.

A Twitter a Facebookhoz hasonló értékelést kapott, de összességében még így is a negatív hatásai vannak túlsúlyban. Egyedül a Youtube esetében jött ki pozitívra a mérleg, a felhasználók szerint ez a platform közösségeket hoz létre és tart egyben, az önkifejezésnek egy hatékony eszköze, de ez is elég addiktív, aminek alváshiány az eredménye.

A kutatók szerint a negatív hatásokat csökkenteni lehetne, ha az adott platform jelezné egy idő után a felhasználónak, hogy túl sok ideje használja már, a fotók esetében pedig jelezni kéne, ha manipuláltak, amivel a testképzavar kialakulását esélyét lehetne csökkenteni. A kutatók szerint az iskolákban is érdemes lenne a közösségi média negatív hatásaival foglalkozni.