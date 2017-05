Tiszta Prometheus: szkennelő drónokkal térképezik fel Szicília barlangjait

Luca Parmitano űrhajós segített felderíteni egy Szicíliában lévő barlangrendszert. Egy drónt használtak ehhez, amely a mélybe szállt és feltérképezte a környezetet – ami nem kicsit emlékeztet a Prometheus című filmben látott felderítő módszerre.

Az Európai Űrkutatási Hivatal már évek óta tesztelt különféle új technológiákat és eszközöket az űrben és a föld mélyén. A föld alatti munkához ugyanis hasonló készségek kellenek, mint az űrben. A kutatók sötétben, szűk helyeken dolgoznak és nagyban függnek a magukkal vitt eszközökön.

Luca Parmitano a CAVES-X1 expedíció csapatához csatlakozott és a Sciacca melletti La Cucchiara barlangokat járták be. A csapat május 19-én érkezett a helyszínre, ahol két napot töltöttek. Száz méteres mélységben is jártak, a barlangokban a levegő hőmérséklete néhol elérte a 37 Celsius-fokot is. Emiatt hűtőmellényeket viseltek a kutatók – ez szintén olyasmi, amit amúgy az űrhajósok használnak.

Parmitano egy Flyability drónnal közelítette meg a nehezen járható részeket és azokat a helyeket, amelyek túl veszélyesnek bizonyultak az embereknek. A drónon hőkamera van, ezzel térképezi fel, merre folytatódhat a barlang.

Az ESA szerint azért fontosak az ilyen expedíciók, mert ki tudják próbálni azokat az eszközöket, amelyeket majd a Marson is tudnak használni.

(Borítókép: ESA, Natalino Russo)