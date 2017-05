Egyre idősebben szülnek a nők

A világtörténelemben most először történt meg az, hogy a harmincas nőknek több gyereke született, mint a huszonéveseknek. Az Egyesült Államokban 28 évre tolódott ki az először szülő nők átlagéletkora.

Nem ez az egyetlen jelen annak, hogy a társadalmi trendek és hatások miatt milyen gyorsan tudnak megváltozni ilyen bebetonozottnak hitt trendek. Egyben azzal az általánosan elfogadott hiedelemmel is leszámol, hogy az idősebb kori terhességek kockázatosabbak. Az adatok ugyanis egyértelműen azt mutatják, hogy hiába szülnek később a nők, egyáltalán nem több a csecsemőhalandóság.

A bejelentett betegségeket regisztráló, a járványügyi bejelentéseket ellenőrző központ (US Centres of Disease Control and Prevention) tette közzé az adatokat. szerint a 30-34 éves korosztályban 102,6 szülés volt ezer főre, a 25-29 éveseknél ez az adat 101,9 szülés. Nem nagy a különbség, de most először nem a késő húszas éveikben lévő nők szülték a legtöbb gyereket az Egyesült Államokban, ahogyan az eddig jellemző volt.