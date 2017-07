Ott burjánzik az élet, ahol a legnagyobb pusztítást végezte az ember

Egészséges korallok, rengeteg tonhal, cápa, alligátorteknőc és pálmatolvaj (az utóbbi egy faj neve, egy akár félméteresre növő rákféléjé): a Bikini-atoll tengeri és partmenti élővilága meglepően jó állapotban van. Ez azért döbbenti meg a csendes-óceáni szigetek élővilágának kutatóit is, mert az amerikaiak itt hajtottak végre 23 hatalmas erejű kísérleti nukleáris robbantást 1946 és 1958 között. A jelek szerint a hatvan évvel ezelőtti környezetpusztítás – a sok rossz mellett – közvetve még jót is tehet az élővilággal: az embertől a sugárszennyezés miatt most legalább békességben lehetnek.