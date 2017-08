Botanikai csoda: 7,5 méteres agave virágzik Miskolcon

Júliusban írtunk arról, hogy egy miskolci kertészetben bimbózni kezdett egy Agave americana, aminek az a különlegessége, hogy bár 50 évig is képes élni, ha egyszer virágot bont, utána elpusztul, mivel az összes energiáját a virágzat kinevelésre fordítja.

A 7,5 méteres (!) száron augusztus 3-án pattantak ki az első bimbók, és azóta olyan pompázatos virágokat hoz, hogy naponta 500-1000 ember is elzarándokol az Észak-Kelet Flóra virágnagykereskedésbe, hogy megcsodálja. Vannak olyan helyiek, akik két-három naponta visszamennek, de az egész országból, sőt Szlovákiából is érkeztek már hódolói az agave fürtvirágzatának. Olyan nagy az érdeklődés, hogy meghagyták a biztonsági őrnek, a 6 órai zárás után is engedje be a látogatókat.



8 Galéria: 7,5 méteres agave virágzik Miskolcon Fotó: Olvasónk, Roland Bernáth / Index

A kertészet ügyvezetője, Bernáth László elmondta, hogy a Dél-Amerikában, főként Mexikóban honos agavét a szülei kapták 40 évvel ezelőtt, tehát

a család 40 éve várt rá, hogy virágot bontson.

A növény egy kb. egyméteres dézsában lakik, virágzás előtt a levelei a 2 méteres magasságot is elérték. Amióta azonban a virágzás megindult, a levelek lekonyultak, és sajnos az egész növényre ez vár: a szép, lassú halál.

Bernáth László szerint a virágok egy része már elkezdett száradni, és feltehetően ezen a hétvégén véget is ér a virágzás.

Ezután elszárad a szár, majd a levelek is, hogy végül teljesen belepusztuljon ebbe a hatalmas pompába.

A miskolci botanikai csoda azonban egy 10 éve leválasztott sarjnak köszönhetően még megismétlődhet - de még évtizedekig kell várni rá.