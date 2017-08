Amíg ön egyet pislant, ennek a hangyának hétszázszor csattan az állkapcsa

A kelet-malajziai esőerdőben élő Myrmoteras hangyák csapdaállkapcsa szabad szemmel láthatatlan sebességgel csap le az áldozatra. Na de mégis mekkora ez a sebesség? Amerikai kutatók megmérték, és arra is rájöttek, mitől ilyen gyors a mozdulat – írja a Gizmodo.

A Smithsonian Nemzeti Természettudományi Múzeum, illetve az Arizonai és az Illinois-i Egyetem kutatói Borneó szigetéről gyűjtöttek be a Myrmoteras nemzetség két fajából is egy-egy kolóniát, hogy egy labor nyugalmában, nagy sebességű kamerákkal tudják rögzíteni a mutatványt.

Először megmérték, hogy a hangyák 280 fokosra nyitja szét az állkapcsukat. Aztán egy másodpercenként 1000 képkockát rögzítő kamerával felvették, ahogy vadásznak, de az állkapocscsattanás még így is túl gyors volt ahhoz, hogy lekövessék. Végül másodpercenként 50 ezer képkocka rögzítése kellett ahhoz, hogy elemezhető sebességűre tudják lassítani a mozdulatot. Arra jutottak, hogy a hangyának nagyjából fél milliszekundum alatt csapódik fel az alsó állkapcsa. Ez körülbelül hétszázszor gyorsabb, mint ahogy egy átlagos ember pislantani tud.

Na de mitől ilyen gyors?

A kutatók mikro-CT-vel röntgenfelvételt is készítettek a hangyák fejéről, ebből pedig létrehoztak egy 3d modellt az izmok és a külső váz mozgásáról. Mint kiderült, három izomcsoport felel az állkapocs mozgatásáért. Ezek az izmok olyan nagyok, hogy együtt kitöltik a hangya fejének nagy részét. Az egyik izompár felelős a nyitásért, a másik kettő csapja össze a csapdát.

Az első működése sima ügy: a hangya szépen lehúzza vele az alsó állkapcsát, vagyis kinyitja a csapdát. Aztán az erősebb záróizompár még ennél a nyitott állásnál összehúzódik, és húzóerőt fejt ki a fej hátulján a külső vázra, amely ettől be is hajlik. Ezzel ugyanolyan helyzeti energia gyülemlik fel, mint amikor egy rugót felhúzunk. Ha ezután egy áldozat a közelbe ér, és az állkapcsok közötti érzékeny szőrök megérzik a jelenlétét, a másik, gyengébbik záróizompár is összehúzódik, amitől a rugó kipattan, és a két állkapocs szédületes sebességgel összecsattan.

Fotó: Fredrick Larabee / Smithsonian A Myrmoteras állkapcsát működtető izmok 3d modellje.

Érdekesség, hogy a Myrmoteras fajokon kívül több más hangya is vadászik csapdaállkapoccsal, de náluk teljesen máshogy működik ez a mechanizmus. A kutatük szerint legalább négy különféle módszer fejlődött ki egymástól függetlenül a hangyák evolúciója folyamán.

Viszont nem a Myrmoterasok állkapcsa a leggyorsabb, az Odontomachusé több mint kétszer olyan gyorsan záródik össze, méghozzá olyan nagy erővel, hogy az állat katapultként is fel tudja használni, hogy kilője magát egy veszélyhelyzetből.

A kutatást bemutató tanulmány a Journal of Experimental Biology szaklapban jelent meg.