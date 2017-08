Holland kutatók azt állítják, hogy felfedezték az emberi élettartam végső határát, vagyis hiába nő folyamatosan az emberek átlagos élettartama, nem élhetünk örökké. A kutatók számításai szinte pontosan megegyeznek egy 2016-os amerikai kutatás eredményeivel.

A holland kutatók 75 ezer ember adatait vizsgálták az utóbbi 30 évből. A számításaik szerint a nőknél 115,7 év a plafont, míg a férfiaknál pedig 114,1 év.

Az átlag életkort tekintve az emberek tovább élnek, de a legidősebbek nem lettek öregebbek az utóbbi 30 évben

- mondta John Einmahl professzor, a tanulmány egyik szerzője. Szerinte egyértelműen van valamilyen plafon, ami nem változik és amit nem tudunk átlépni annak ellenére se, hogy például most már háromszor annyi ember éri meg a 95. életévét Hollandiában, mint harminc éve.

A hollandok eredményei egybevágnak egy korábbi amerikai kutatáséval, ami 115 évre lőtte be a maximumot. Azonban egy két hónapja publikált német tanulmány szerint ez nem feltétlenül igaz, és ha nem is hirtelen, de 2300-ra akár 150 év is lehet a maximum.

A legidősebb ismert ember 122 évesen halt meg.