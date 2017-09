Ha nehéznek érzi a munkáját, nézze meg, ahogy a NOAA pilótái berepülnek egy hurrikánba

Vannak munkák, amiket kénytelen-kelletlen, de muszáj elvégezni. A kihalófélben lévő macskafajok nem fogják összemaszturbálni a saját spermamintájukat, a Johnson & Johnson végbélhőmérőit is ki kell próbálnia valakinek, és igen, néha a hurrikánokba is muszáj belerepülni. Nem azért, mert mindenkiben ott lapul egy Chuck Yeager, aki követeli a tizenöt perc hírnevét, hanem mert a NOAA, az amerikai Nemzeti Légkör- és Óceánkutató Hivatal csak így tanulmányozhatja a forgószeleket.

A NOAA a saját Twitter-profilján, a Hurricane Huntersen osztotta meg a repülésről készült videót. Az elsőn a pilótafülkéből láthatjuk az elsuhanó felhőket:

Video from yesterday's flight in CAT 5 #Irma on #NOAA42 . https://t.co/iofV4p56DE has the latest advisories. Credit Rob Mitchell/NOAA pic.twitter.com/IygcNgIbJN

A másodikon pedig azt, hogy milyen belerepülni egy hurrikánba, miközben elered az eső:

Video of a flight through the eye of #Irma on #NOAA42. Flights on both the WP-3D Orion and G-IV #NOAA49 continue. Credit Nick Underwood/NOAA pic.twitter.com/9ini4bOnYF