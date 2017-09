Tíz éve nem volt ekkora napkitörés

Két jelentős napkitörést figyeltek meg mostanában a csillagászok; az egyik a legerősebb volt, amit 2006 óta mértek. A napkitörések nagy energiájú sugárzást bocsátanak ki, és összezavarhatják a rádiókommunikációt a Föld nagy területén – jelentette az Űr-időjárás Előrejelzési Központ (SWPC).

Az SWPC szerint a magas frekvenciájú rádióadások vétele széles körben megszakadt. Egy órán át nem tudtak kapcsolatot teremteni a Föld napos oldalával. Az alacsony frekvenciájú rádiókommunikáció – amit a navigációhoz használnak – több mint egyórás kiesést szenvedett el.

A NASA azt állítja, hogy a Napból érkező sugárzás nem hatolhat át a Föld atmoszféráján, hogy az fizikailag érintse a Földön élő embereket. Ahhoz viszont elég erős, hogy olyan zavarokat okozzon az atmoszférának abban a rétegében, ahol a GPS kommunikációhoz használt rádiójelek is áthaladnak.

Two solar flares were released by the Sun this morning, one of which was the most powerful flare recorded since 2008 https://t.co/XpSiMdU159 pic.twitter.com/oYgptLJKyj