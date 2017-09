Ismeretlen létformák élhetnek az Antarktisz jégbarlangjaiban

Ismeretlen életformák élhetnek az antarktiszi jégbarlangokban – írja az MTI.

Az Ausztrál Nemzeti Egyetem (ANU) kutatói algák, moszatok, apró állatok és korábban nem ismert élőlények DNS-nyomait találták meg jégbarlangokban, amelyeket a Ross-sziget egy aktív vulkánja, az Erebus gőzei vájhattak ki.

Magas hőmérséklet lehet a barlangokban, némelyikben akár 25 Celsius fok is. Az ember kényelmesen érezheti magát odabent egy pólóban is. A barlang bejáratát megvilágítja a természetes fény, amely néhány barlang mélyére is átszűrődik a vékony jégrétegen át.