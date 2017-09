Jobban tanulnak az etnikailag színes iskolák diákjai

Jobb jegyeik lesznek azoknak a diákoknak, akik olyan iskolába járnak, ahol változatos az etnikai összetétel – erre a következtetésre jutott egy kutatócsoport a Kaliforniai Egyetem davis-i campusán (UCD avagy UC Davis) több mint nyolcszáz fölső tagozatos (10-14 éves) diák étkezési szokásainak és tanulmányi eredményeinek vizsgálatával.

A kutatás két hétig tartott, hat állami iskola diákjai öt-öt nap elteltével számoltak be iskolai interakcióikról a kutatóknak. A három államra kiterjedő kutatás során megállapították, hogy jobb lett azoknak a diákoknak a tanulmányi átlaga, akik legalább egy más etnikumú társsal költötték el szokásos ebédjüket.

A kutatók eredményei azt sugallják, hogy az iskolákban minél több lehetőséget kellene adni etnikailag változatos interakciókra az ebédidőn is túl. “Mindebben az a nagyszerű, hogy mindkét irányban működik, a fehéreknél ugyanúgy, mint a más etnikumúaknál” – mondta Adrienne Nishina professzor, a Journal of Youth and Adolescence című szaklapban megjelent tanulmány egyik társszerzője.

A kutatás szerint átlagosan egyharmad osztályzattal javult az érintett diákok átlaga (például “B+”-ról, “A-“-ra), de ezen kívül más területeken is hasznukra vált a más etnikumú diákokkal való érintkezés, így javult például a problémamegoldó képességük is.