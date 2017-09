Újra támad a banánvész

Tagadhatatlan, hogy a banán a legnépszerűbb gyümölcsök közé tartozik manapság, ami nem is meglepő, hiszen amellett, hogy finom az íze, a káliumtartalma is magas, tartalmaz proteint és még a magas vérnyomás ellen is hatásos. Ennek fényében különösen riasztóan hangzik az, hogy visszatért a gyümölcs egy régi mumusa, ami hamarosan teljesen kipusztíthatja az általunk jelenleg fogyasztott banánfajtát – írja az Independent.

Elsőre nem is gondolná az ember, milyen nehéz banánnak lenni, pedig a gyümölcsnek az ötvenes évek óta eléggé hányattatott a sorsa. Akkoriban még a Gros Michel volt a legtöbbet exportál banánfajta, egészen addig, míg a Fusarium oxysporum névre hallgató gomba csaknem teljesen ki nem pusztította azt. Erre válaszul fordultak a termesztők az általunk is ismert és szeretett Cavendish banánhoz, ami jelenleg a teljes export 99 százalékát teszi ki.

Azóta már számtalanszor keltették halálhírét a Cavendish banánnak is, mostanra azonban lehet, hogy tényleg be is igazolódnak a jóslatok, a banángyilkos gomba ugyanis néhány éve Tropical Race 4 (TR4) néven visszatért és a jelek szerint még a korábbinál is halálosabb, ez ugyanis számos helyi banánfajtát is megtámad.

Egy csipetnyi fertőzött föld is elég ahhoz, hogy futótűzként terjessze el a gombát, ami megfertőzi a banánfa gyökerét, majd eltömíti a víz- és tápanyagszállításért felelős farészt, ezzel pusztulásra ítélve a növényt. Az újfajta banánvész már lényegében minden kontinensen megtalálható, ami azt jelzi, hogy ha nem tesznek ellene semmit, akkor az egész világon kipusztíthatja a banánt.

Szakértők szerint ráadásul nem is nagyon lehet vele semmit kezdeni, főként azért, mert az 50 évvel ezelőtt is létező rossz szokások a mai napig jelen vannak, így lényegében az egyetlen valódi megoldás az, ha felégetik a jelenlegi ültetvényeket, majd újrakezdik egy másik banánnal. Afrikában ugyanakkor már zajlik egy egyéves program a TR4 megfékezése érdekében, a remények szerint pedig meg tudják majd akadályozni a fertőzés terjedését.